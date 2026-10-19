در دویست و سی و دومین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، مردم بصیر خوزستان میثاق دوباره خود را با آرمان‌های امامین انقلاب اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در دویست و سی و دومین شب از اجتماعات مردمی با حضور آگاهانه خود بار دیگر صحنه‌هایی از همبستگی و اتحاد در دفاع از ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.

مردم همیشه در صحنه خوزستان در اجتماعات مردمی از افتخارآفرینی کشتی‌گیران کشورمان در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان و برفراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا تقدیر و تجلیل کردند.

شرکت کنندگان در دویست و سی و دومین شب از اجتماعات مردمی خواستار تلاش هر چه بیشتر مسئولان برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی و خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان شدند.