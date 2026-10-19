نتایج روز نخست هندبال ساحلی بانوان قهرمانی کشور
مسابقات هندبال ساحلی بانوان قهرمانی کشور از امروز در اصفهان آغاز شد و تیمها به مصاف رقبای خود رفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات هندبال ساحلی باشگاهها و قهرمانی کشور در بخش بانوان امروز (دوشنبه ۲۷ مهر) در اصفهان آغاز شد و تیمها در دو گروه A و B کار خود را آغاز کردند.
در پایان روز نخست این رقابتها نتایج زیر به دست آمد:
دوشنبه ۲۷ مهر
شهرداری ملارد ۲ -۰ هیئت قم
زنجان برسام ۰-۲ ادب اصفهان
هیئت نوشهر ۲-۰ هیئت قم
زنجان برسام ۲-۰ شهرداری ملارد
ادب اصفهان ۲-۰ هیئت نوشهر
عارف بار بهنمیر ۲-۰ شهرداری ارومیه
فولاد هرمزگان ۲-۰ خراسان رضوی
آراتایل ۲-۰ شهرداری ارومیه
فولاد هرمزگان ۲-۰ عارفبار بهنمیر
خراسان رضوی ۰-۲ آراتایل
فردا (سه شنبه ۲۸ مهر) نیز این رقابتها پیگیری میشود که برنامه آن به صورت زیر است:
شهرداری ملارد - هیئت نوشهر / ساعت ۰۹:۰۰
هیئت قم - زنجان برسام / ساعت ۰۹:۵۰
شهرداری ملارد - ادب اصفهان / ساعت ۱۰:۴۰
زنجان برسام - هیئت نوشهر / ساعت ۱۱:۳۰
ادب اصفهان - هیئت قم / ساعت ۱۲:۲۰
عارف بار بهنمیر - آراتایل / ساعت ۱۳:۱۰
شهرداری ارومیه - فولاد هرمزگان / ساعت ۱۴:۰۰
عارف بار بهنمیر - خراسان رضوی / ساعت ۱۴:۵۰
فولاد هرمزگان - آراتایل / ساعت ۱۵:۴۰
خراسان رضوی - شهرداری ارومیه / ساعت ۱۶:۳۰
مسابقات هندبال ساحلی باشگاهها و قهرمانی کشور در بخش بانوان تا ۲۹ مهر در اصفهان ادامه دارد.