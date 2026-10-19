فراخوان جذب نیرو در صداوسیمای استان لرستان
مدیرکل صدا و سیمای استان لرستان گفت:صداوسیمای استان لرستان بهمنظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود از میان فارغالتحصیلان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، با اولویت نیروهای بومی، در حوزههای فنی، صیانت و حفاظت، تولید، حقوقی، مالی و آرشیو نیرو جذب میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
حامد فاتحی رشته ها و گرایش های مورد نیاز را مهندسی تأسیسات، مهندسی انتقال و انتشار، مهندسی صدا و تصویر، کاردان انتقال و انتشار، کاردان تأسیسات، کاردان صدا و تصویر، کارشناس حقوقی، آرشیویست، کارشناس مالی، صدابردار، کارشناس حفاظت رسانه و کارمند صیانت و حفاظت اعلام کرد.
مدیرکل صدا و سیمای استان لرستان با بیان اینکه نحوه جذب به صورت آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی خواهد بود افزود:زمان ثبتنام ۲۷ مهر تا ۱ آذرماه امسال است.
فاتحی خاطرنشان کرد: متقاضیان برای اطلاع از شرایط عمومی ،اختصاصی و ثبتنام می توانند به تارنمای
🔗 jobregister.ir مراجعه کنند.