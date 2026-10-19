فراخوان جذب نیرو در صداوسیمای استان لرستان

مدیرکل صدا و سیمای استان لرستان گفت:صداوسیمای استان لرستان به‌منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود از میان فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، با اولویت نیروهای بومی، در حوزه‌های فنی، صیانت و حفاظت، تولید، حقوقی، مالی و آرشیو نیرو جذب می‌کند.