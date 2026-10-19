رئیس کمیته آفرود فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، توسعه پیست‌های تخصصی و استاندارد را راهکاری برای ساماندهی فعالیت‌های ورزشی، ارتقای ایمنی ورزشکاران و کاهش آسیب به عرصه‌های طبیعی استان البرز دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، مهدی شهری در گفتگوی زنده با برنامه رادیویی صدا و سیمای استان البرز با اشاره به ضرورت مدیریت تردد خودروهای آفرود در مناطق طبیعی اظهار کرد: توسعه این رشته ورزشی باید بر پایه برنامه‌ریزی اصولی، تأمین زیرساخت‌های مناسب و تعیین محدوده‌های مجاز فعالیت انجام شود تا ضمن پاسخ‌گویی به نیاز ورزشکاران، حفاظت از محیط زیست نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر تفاوت میان آفرود حرفه‌ای و طبیعت‌گردی افزود: آفرود یک رشته ورزشی تخصصی است که فعالیت در آن به پیست مناسب، تجهیزات ایمنی استاندارد و رعایت مقررات فنی نیاز دارد؛ ازاین‌رو، نباید فعالیت‌های حرفه‌ای این رشته با طبیعت‌گردی و بوم‌گردی یکسان تلقی شود.

رئیس کمیته آفرود فدراسیون، کمبود پیست تخصصی در استان را از چالش‌های پیش‌روی ورزشکاران عنوان کرد و گفت: فراهم نبودن فضای مناسب برای تمرین و آموزش، مدیریت فعالیت‌ها و هدایت علاقه‌مندان به محیط‌های کنترل‌شده را دشوار می‌کند.

شهری با اشاره به الزامات ایمنی در این رشته ادامه داد: خودروهای مسابقه‌ای آفرود به تجهیزات ویژه‌ای از جمله سازه‌های محافظ، صندلی‌های مسابقه، کلاه ایمنی و تجهیزات اطفای حریق متناسب با الزامات رقابت‌ها مجهز می‌شوند و رعایت استانداردهای ایمنی در این ورزش اهمیت بالایی دارد.

وی ایجاد زیرساخت‌های اختصاصی را زمینه‌ساز ارتقای مهارت ورزشکاران و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی این رشته دانست و تصریح کرد: با اختصاص زمین مناسب و طراحی پیست‌های استاندارد می‌توان شرایط لازم برای آموزش، تمرین و برگزاری مسابقات را فراهم کرد و فعالیت‌های ورزشی را در چارچوب ضوابط مشخص سامان داد.

رئیس کمیته آفرود فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی همچنین بر ضرورت توجه به ملاحظات زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: تعیین مسیرهای مجاز و مدیریت تردد خودروها می‌تواند در کاهش آسیب به پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و حفاظت از مناطق طبیعی مؤثر باشد.

شهری با اشاره به حضور ورزشکاران البرزی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی خاطرنشان کرد: حمایت از استعدادهای استان و تأمین امکانات تمرینی مناسب می‌تواند به ارتقای سطح فنی ورزشکاران و تداوم حضور موفق آنان در رقابت‌ها کمک کند.