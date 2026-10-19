معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تشریح آخرین وضع قانون مهریه و ایرادات مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان به آن، تاکید کرد:نظام حقوقی خانواده باید به صورت یکپارچه و متوازن اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا بهروزآذر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در بررسی طرح‌های مرتبط با حوزه زنان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تبادل نظر با پژوهشگاه شورای نگهبان و کمیسیون‌های مربوطه اشاره کرد و افزود: دوستان در مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان با نگاهی پیشرو، مغایرت‌های این طرح را با سیاست‌های کلی نظام شناسایی و اعلام کردند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به بازگشت این طرح به مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس موظف است مغایرت‌های اعلام‌شده را رفع کند و اگر نتواند، موادی که دارای مغایرت هستند باید حذف شود. با توجه به ایرادات گرفته شده، به نظر می‌رسد این مواد عملاً اصلاح‌پذیر نباشد.

وی، مهم‌ترین مغایرت طرح مهریه با سیاست‌های کلی نظام را عدم تناسب و نگاه جزیره‌ای به آن دانست و افزود: در سیاست‌های کلی نظام صراحتاً قید شده است که نظام حقوقی خانواده باید به صورت یکپارچه دیده شود. ما نمی‌توانیم مهریه را به صورت جزیره‌ای و جدا از کل نظام خانواده اصلاح کنیم؛ بلکه سایر ارکان حقوقی خانواده نظیر حق طلاق، تقسیم دارایی، نفقه و اجرت‌المثل باید به صورت متوازن و در کنار یکدیگر دیده شود.

بهروزآذر اضافه کرد: اگر اصلاحات مدنظر نتواند این توازن را برقرار کند و ایرادات برطرف نشود، این مواد عملاً حذف خواهد شد و در این صورت، تمرکز باید بر تغییر و تقویت شروط ضمن عقد قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مسئله مهریه در اصل به حوزه احوال شخصی و توافق میان زن و شوهر بازمی‌گردد، گفت : برای کاهش مشکلات زوجین، باید از طریق افزایش آگاهی‌های حقوقی به آنها کمک کنیم تا پیش از تشکیل زندگی مشترک و در زمان امضای پیمان ازدواج، حقوق و تکالیف متقابل خود را با ذهنی آگاه‌تر بشناسند. این توافقات می‌تواند در دفترچه‌های سند ازدواج یا به صورت پیش‌نویس‌های آگاهانه‌تر گنجانده شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین درباره وضع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان افزود: مسئله موتورسیکلت زنان ناشی از یک خلاء قانونی بود که دولت با مصوبه اخیر خود آن را برطرف کرد.

وی با اشاره به جزئیات این مصوبه دو بندی گفت: بند اول این مصوبه موضوع آموزش زنان موتورسوار را در بر می‌گیرد و نیروی انتظامی را مکلف کرده است تا با جدی گرفتن آموزش و آزمون‌ها، راجع به صدور گواهینامه اقدام کند. بند دوم نیز بر ابعاد امنیتی، حفاظت از محیط زیست، استفاده از کلاه ایمنی، ترمز‌های ABS برای خودرو‌ها و ترویج موتورسیکلت‌های برقی تمرکز دارد.