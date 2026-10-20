با فعالیت سامانه بارشی، بارش‌های پراکنده، رگبار، رعدوبرق و وزش باد در مناطق مختلف استان زنجان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل هواشناسی استان زنجان از کاهش تدریجی دمای هوا در استان تا پایان هفته خبر داد و گفت: با فعالیت سامانه بارشی، بارش‌های پراکنده، رگبار، رعدوبرق و وزش باد در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

محمدرضا رحمن‌نیا اظهار کرد: از فردا با ورود سامانه بارشی به استان، شرایط برای وقوع بارش‌های پراکنده و خفیف، رگبار و رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق فراهم می‌شود. این شرایط به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق بادگیر بیشتر مورد انتظار است.

او با اشاره به افزایش شدت و احتمال بارش‌ها در ۲۹ و ۳۰ مهر، ادامه داد: در این دو روز، بیشتر مناطق استان شاهد بارش خواهند بود و سرعت وزش باد نیز بعدازظهر افزایش می‌یابد.

رحمن‌نیا با بیان اینکه روند کاهش دما تا پایان هفته ادامه خواهد داشت، افزود: دمای هوا در بیشتر مناطق استان زنجان تا حدود پنج درجه کاهش می‌یابد و در اوایل هفته آینده، احتمال افت دما به کمتر از چهار درجه وجود دارد.