

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: با تلاش ماموران دایره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر نیشابور و همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر میان‌جلگه عامل فروش قرص و شربت‌های غیر مجاز در یکی از روستا‌های بخش مرکزی شهر نیشابور شناسایی و دستگیر شد.



سرهنگ مجتبی موهبتی افزود: در بازرسی از محل حدود ۴ هزار عدد انواع قرص مخدر و ۱۰ هزار سی سی‌های غیرمجاز به همراه مقادیری انواع مواد مخدرنیز کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: در همین رابطه یک دستگاه خودرو سواری تارا توقیف و ۲ نفر متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.