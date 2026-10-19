به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فصل جدید لیگ برتر بسکتبال به منظور گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، با عنوان «آقای شهید ایران» برگزار می‌شود.

این فصل از مسابقات از ۳۰ مهر و همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش آغاز خواهد شد.

شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان، مهگل البرز، نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان ۱۲ تیم شرکت کننده در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور هستند.