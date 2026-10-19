فوق‌تخصص گوارش و کبد بزرگسالان هشدار داد: دردهای شکمی مکرر، نفخ، اسهال و یبوست را نباید به سندروم روده تحریک‌پذیر نسبت داد؛ چراکه برخی بیماری‌های گوارشی می‌توانند علائم مشابهی داشته باشند و به تشخیص و درمان اختصاصی نیاز دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، ریحانه جعفرشاد در برنامه تلویزیونی «به خانه برمی‌گردیم» صدا و سیمای استان البرز با تشریح ویژگی‌های سندروم روده تحریک‌پذیر (IBS) اظهار کرد: این اختلال از بیماری‌های عملکردی دستگاه گوارش است که در آن، با وجود طبیعی بودن احتمالی ساختار روده، عملکرد دستگاه گوارش دچار اختلال می‌شود.

وی دردهای شکمی را از مهم‌ترین علائم این بیماری دانست و افزود: این دردها ممکن است با اسهال، یبوست یا تناوب هر دو همراه باشند و در بسیاری از بیماران پس از اجابت مزاج کاهش یابند؛ همچنین احساس دفع ناکافی از دیگر نشانه‌های احتمالی این اختلال است.

این فوق‌تخصص گوارش و کبد بزرگسالان با اشاره به نقش ارتباط مغز و روده در بروز علائم بیماری گفت: استرس و فشارهای روانی می‌توانند علائم سندروم روده تحریک‌پذیر را تشدید کنند و موجب افزایش دردهای شکمی، نفخ و تغییر در عادات دفع شوند.

جعفرشاد با بیان اینکه این اختلال در افراد جوان و زنان بیشتر مشاهده می‌شود، افزود: در برخی افراد نیز علائم مشابه سندروم روده تحریک‌پذیر پس از ابتلا به عفونت‌های گوارشی و اسهال عفونی بروز می‌کند و ممکن است ادامه یابد.

وی تغذیه را یکی از عوامل مؤثر بر شدت علائم دانست و اظهار کرد: حبوبات، انواع کلم، شیر، نوشیدنی‌های گازدار و مواد حاوی کافئین ممکن است در برخی افراد موجب تشدید نفخ و دردهای شکمی شوند؛ ازاین‌رو، شناسایی مواد غذایی محرک و تنظیم رژیم غذایی متناسب با شرایط هر فرد اهمیت دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز تأکید کرد: مبتلایان به سندروم روده تحریک‌پذیر لزوماً به رژیم غذایی یکسانی نیاز ندارند و تغییرات تغذیه‌ای باید بر اساس علائم و واکنش بدن هر فرد انجام شود.

این متخصص گوارش در ادامه با اشاره به تفاوت سندروم روده تحریک‌پذیر با بیماری‌های التهابی روده تصریح کرد: در سندروم روده تحریک‌پذیر، اختلال عمدتاً عملکردی است؛ اما بیماری‌های التهابی روده می‌توانند با التهاب و زخم بافت روده همراه باشند و به بررسی‌های تشخیصی و درمان تخصصی نیاز دارند.

وی با اشاره به امکان کنترل علائم سندروم روده تحریک‌پذیر گفت: درمان دارویی متناسب با شرایط هر بیمار می‌تواند به کاهش درد و کنترل علائم کمک کند و در برخی موارد به برطرف شدن کامل نشانه‌ها بینجامد؛ با این حال، احتمال بازگشت علائم در سال‌های بعد نیز وجود دارد.

این فوق‌تخصص گوارش و کبد بزرگسالان تأکید کرد: تداوم دردهای شکمی یا بروز تغییرات جدید در عملکرد دستگاه گوارش، نیازمند ارزیابی پزشکی است و تشخیص سندروم روده تحریک‌پذیر باید پس از بررسی علائم و توجه به احتمال سایر بیماری‌های گوارشی انجام شود.