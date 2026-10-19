دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر ضرورت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع گفت: استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری مشترک بنگاه‌ها می‌تواند به رفع نیاز‌های فناورانه، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری تولید کمک کند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آرمان خالقی عصر امروز (۲۷ مهر ۱۴۰۵) در هفدهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران، توسعه فناوری و تقویت واحد‌های تحقیق و توسعه را از راهکار‌های مقابله با محدودیت‌های تولید دانست و بر همکاری صنایع، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع نیاز‌های فناورانه تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی بنگاه‌های اقتصادی گفت: تحریم‌ها، تورم، رکود و محدودیت در ارتباط با شرکای تجاری خارجی، تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید را دشوار کرده است؛ ازاین‌رو، بنگاه‌ها باید با شناسایی دقیق مسائل و تدوین راهکار‌های عملی، برای عبور از این شرایط اقدام کنند.

خالقی افزود: بخشی از نیاز‌های فناورانه و تجهیزاتی صنایع را می‌توان با توسعه توان داخلی، همکاری با مراکز علمی و تعریف پروژه‌های مشترک برطرف کرد.

استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری معدن

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به جایگاه بخش معدن در زنجیره ارزش اقتصادی کشور گفت: استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و هوش تجاری می‌تواند سرعت و دقت تصمیم‌گیری را افزایش دهد و به شناسایی نیاز‌ها و بهبود بهره‌وری در بخش معدن کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده مؤثر از منابع مالی و زمانی بنگاه‌ها تأکید کرد و گفت: پیش از آغاز پروژه‌های تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری‌های فناورانه، باید سوابق فعالیت‌های مشابه و نتایج آنها بررسی شود تا از تکرار کار‌های پیشین و صرف هزینه برای پروژه‌های فاقد خروجی مشخص جلوگیری شود.

خالقی ایجاد بانک اطلاعاتی از پروژه‌های انجام‌شده، تجربه‌های موفق و ناموفق و نیاز‌های فناورانه صنایع را در تصمیم‌گیری دقیق‌تر مؤثر دانست و افزود: انجمن‌های تخصصی می‌توانند با گردآوری و تبادل این اطلاعات، زمینه استفاده از تجربه‌های گذشته و کاهش دوباره‌کاری را فراهم کنند.

سرمایه‌گذاری مشترک صنایع برای تأمین نیاز‌های فناورانه

وی با اشاره به نیاز‌های مشترک شرکت‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، گفت: تجمیع نیاز‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری مشترک برای رفع آنها می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و دسترسی صنایع به فناوری‌های مورد نیاز را سرعت ببخشد.

خالقی همچنین با تأکید بر ضرورت ارتباط هدفمند صنعت و دانشگاه ادامه داد: فعالیت‌های تحقیقاتی باید به حل مسائل واقعی تولید، توسعه فناوری و تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی منجر شود و صرف تولید مقاله یا اجرای پروژه‌های پژوهشی نباشد.

وی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و نیرو‌های متخصص را ضروری دانست و افزود: ایجاد سازوکار‌هایی برای معرفی نیاز‌های فناورانه صنایع، تبادل ایده‌ها، انتقال فناوری و ارزش‌گذاری دستاورد‌های پژوهشی می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت‌های علمی کشور کمک کند.

بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، محدودیت در تأمین برق و سوخت را از چالش‌های مهم صنایع برشمرد و بر اصلاح فرایند‌های تولید، کاهش ضایعات و بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید کرد.

خالقی گفت: استفاده از تجهیزات جدید، اصلاح خطوط تولید و حرکت به سمت فرایند‌ها و محصولات کم‌مصرف‌تر باید در برنامه بنگاه‌ها قرار گیرد تا با مدیریت بهتر منابع، بهره‌وری تولید افزایش یابد.

وی در پایان، همکاری انجمن‌های تخصصی، صنایع، دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور را برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی ضروری دانست و تأکید کرد: استفاده از فناوری‌های نوین، تبادل اطلاعات و اجرای پروژه‌های مشترک و مسئله‌محور می‌تواند توان تولید داخلی و تاب‌آوری بخش معدن و صنایع کشور را تقویت کند.



