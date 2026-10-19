به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی میراحمدی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، این تسهیلات با همکاری بانک کشاورزی شهرستان و مدیریت مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به کشاورزان پرداخت شده است.

‌وی ادامه داد: این تسهیلات برای خرید دو دستگاه کارنده کشت مستقیم، دو دستگاه دیسک، یک دستگاه سم‌پاش، یک دستگاه تریلی و یک دستگاه کولتیواتور اختصاص یافته است.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هفتکل با اشاره به سهم آورده کشاورزان تصریح کرد: هر کشاورز حدود ۲۵ درصد آورده شخصی و ۷۵ درصد تسهیلات دریافت کرده است. این تسهیلات با هدف توسعه بخش مکانیزاسیون و افزایش بهره‌وری در شهرستان اعطا شده است.