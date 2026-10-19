سامانه رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات دفتر نظارت و بازرسی بعثه با هدف نظارت و پاسخگویی به شهروندان راه اندازی شد.

راه‌اندازی سامانه رسیدگی به شکایات و پیشنهادات دفتر نظارت و بازرسی بعثه

راه‌اندازی سامانه رسیدگی به شکایات و پیشنهادات دفتر نظارت و بازرسی بعثه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سامانه رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات دفتر نظارت و بازرسی بعثه مقام معظم رهبری به نشانی: https://shekaiat.hajj.ir راه اندازی شد.

این سامانه با همکاری معاونت توسـعه و منابع انسانی و مدیریت فنـاوری اطلاعات و هوشـمندسازی سازمانی بعثه برای سهولت دسترسی زائران و مخاطبان حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت طراحی و راه انـدازی شـده است.

این سامانه ضمن امکان دریافت و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات، حفظ کرامت مراجعان را فراهم می‌کند.