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سامانه رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات دفتر نظارت و بازرسی بعثه با هدف نظارت و پاسخگویی به شهروندان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سامانه رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات دفتر نظارت و بازرسی بعثه مقام معظم رهبری به نشانی: https://shekaiat.hajj.ir راه اندازی شد.
این سامانه با همکاری معاونت توسـعه و منابع انسانی و مدیریت فنـاوری اطلاعات و هوشـمندسازی سازمانی بعثه برای سهولت دسترسی زائران و مخاطبان حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت طراحی و راه انـدازی شـده است.
این سامانه ضمن امکان دریافت و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات، حفظ کرامت مراجعان را فراهم میکند.