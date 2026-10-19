زمین چمن مصنوعی آموزشگاه متوسطه دوره اول شهید مفتح مشهد مقدس با حضور مسئولان آموزش و پرورش خراسان رضوی و ناحیه چهار مشهد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هم‌زمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، این زمین چمن مصنوعی با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال افتتاح شد تا زمینه توسعه فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان و ارتقای نشاط و سلامت در محیط مدرسه فراهم شود.

این مراسم با حضور «رضا علیزاده»، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی، «مجید باستانی»، مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد مقدس، «حمیدرضا داوودنژاد»، معاون پرورشی و تربیت بدنی، و جمعی از همکاران حوزه تربیت بدنی و سلامت استان برگزار شد.

توسعه فضا‌های ورزشی مدارس و فراهم‌ سازی فرصت‌های بیشتر برای مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های بدنی، از گام‌های مؤثر در مسیر ارتقای سلامت جسمی و روانی، تقویت نشاط دانش‌آموزی و گسترش عدالت در دسترسی به امکانات ورزشی به شمار می‌رود.