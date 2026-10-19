معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان از برخورد جدی و قضایی با کشت خشخاش در استان خبر داد و بر تقویت اقدامات اجتماعی برای پیشگیری از اعتیاد و تشدید ساماندهی معتادان متجاهر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا نجاتی، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، با تأکید بر ممنوعیت کامل کشت خشخاش در استان گفت: هیچ مجوزی برای کشت این گیاه صادر نشده است و با هرگونه تخلف در این زمینه، با جدیت و با حمایت دستگاه قضایی برخورد خواهد شد.

نجاتی روز دوشنبه ۲۷ مهرماه در چهارمین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خوزستان در استانداری، با اشاره به ضرورت تقویت رویکردهای اجتماعی در مبارزه با اعتیادگفت: هرچه اقدامات پیشگیرانه و مقابله با اعتیاد با مشارکت بیشتر جامعه همراه باشد، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: اگرچه اقدامات مقابله‌ای با جدیت دنبال می‌شود، محور اصلی برنامه‌ها، مقابله اجتماعی با اعتیاد است و در همین راستا، هماهنگی میان مرکز استان و شهرستان‌ها برای اجرای برنامه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد.

خانواده‌ها؛ نخستین حلقه پیشگیری از اعتیاد

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از گرایش فرزندان به اعتیاد گفت: خانواده‌ها باید با حساسیت و نظارت بیشتر بر وضعیت فرزندان خود، نسبت به مسائل آموزشی، تربیتی و اوقات فراغت آنان توجه داشته باشند.

نجاتی ادامه داد: همکاری خانواده‌ها با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دستگاه‌های عضو آن می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های ناشی از اعتیاد مؤثر باشد؛ البته دستگاه‌های مسئول نیز باید وظایف خود را در این زمینه به‌درستی انجام دهند.

ممنوعیت کشت خشخاش همچنان پابرجاست

وی، با رد هرگونه مجوز برای کشت خشخاش در خوزستان تصریح کرد: کشت خشخاش به‌طور کامل ممنوع است و اگر در هر منطقه‌ای چنین تخلفی مشاهده شود، با حمایت دستگاه قضایی برخورد جدی صورت می‌گیرد.

نجاتی با اشاره به انتشار برخی اظهارات غیررسمی درباره کشت این گیاه گفت: هیچ مجوزی در این زمینه وجود ندارد و ممنوعیت کشت خشخاش همچنان پابرجاست. بر همین اساس، از همه دستگاه‌های مسئول خواسته شده است برای جلوگیری از این اقدام، با جدیت وارد عمل شوند.

تشدید جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان همچنین از برنامه‌ریزی برای تشدید جمع‌آوری معتادان متجاهر با همکاری دستگاه‌های مسئول خبر داد و گفت: این اقدامات با همکاری اداره‌کل زندان‌های استان در یک مرکز و سپاه در مرکز دیگری انجام می‌شود.

وی افزود: برای ساماندهی مؤثرتر معتادان متجاهر، همکاری همه دستگاه‌ها ضروری است تا افرادی که حضورشان در سطح شهرها موجب نارضایتی شهروندان می‌شود، در مراکز پیش‌بینی‌شده نگهداری شوند و خدمات لازم را دریافت کنند.

نجاتی تأکید کرد: در کنار جمع‌آوری و نگهداری این افراد، باید زمینه درمان و ترک اعتیاد و همچنین آموزش مهارت‌های شغلی برای آنان فراهم شود تا پس از طی مراحل درمان، امکان کسب درآمد و تأمین معیشت خود را داشته باشند.