از میان هزار و ۴۰۰ طرح صنعتی در حال اجرا در استان قزوین، ۲۵۶ طرح بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارند؛ تکمیل این طرح‌ها می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم نزدیک به ۱۴ هزار نفر را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی، گامی بلند برای افزایش تولید و اشتغال در استان قزوین است؛ طرح‌هایی که برخی از آنها تنها چند قدم تا بهره‌برداری فاصله دارند.

یکی از این طرح‌ها، کارخانه تولید شیشه‌های دارویی است که به گفته سرمایه‌گذار آن، تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و حدود ۸ همت برای اجرای آن سرمایه‌گذاری شده است.

سعید صنعتی، سرمایه‌گذار این طرح، با اشاره به نیاز پروژه به حمایت برای تکمیل و راه‌اندازی می‌گوید: اگر همتی کنند و کمکی باشد، امیدوارم تا پایان سال دستگاه‌ها در حال تولید باشند.

با بهره‌برداری از این کارخانه، برای بیش از ۷۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود و ظرفیت تولید شیشه‌های دارویی کشور تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. بخشی از تولید این مجموعه نیز برای صادرات در نظر گرفته شده است.

صنعتی می‌گوید با وجود فراهم نشدن همکاری خارجی به‌دلیل شرایط کشور، پروژه متوقف نشده و با تکیه بر دانش فنی بومی و تجربه نیرو‌های داخلی ادامه یافته است.

در سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان برای تکمیل زنجیره تولید خود به تسهیلات و حمایت‌های زیرساختی نیاز دارند. شیرخانلو، تولیدکننده مفتول گالوانیزه، می‌گوید برای تکمیل زنجیره تولیدی که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده، به تسهیلات نیاز دارد.

مسئولان صنعت استان اعلام کرده‌اند برای طرح‌های مهم، شناسنامه تهیه شده و برنامه‌ریزی برای رفع موانع آنها در بخش‌های مالی، زیرساختی، تأمین ارز و ماشین‌آلات در حال انجام است.

اکنون بیش از ۱۶۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در بیش از سه‌هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی استان قزوین مشغول به کارند. تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد نیز می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم نزدیک به ۱۴ هزار نفر دیگر را فراهم کند.