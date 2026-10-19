نمایشگاه روستا و عشایر با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی، محصولات محلی، صنایع‌دستی و آیین‌های سنتی، در مدرسه شهید جواد کاویانی روستای نسا برگزار شد.

نمایشگاه روستا و عشایر در نسا؛ روایت فرهنگ، اصالت و سنت‌های ایرانی

نمایشگاه روستا و عشایر در نسا؛ روایت فرهنگ، اصالت و سنت‌های ایرانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، این نمایشگاه با به نمایش گذاشتن جلوه‌هایی از زندگی روستایی و عشایری، فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان و بازدیدکنندگان با فرهنگ بومی، هنرهای دستی، تولیدات محلی و آداب‌ورسوم گذشتگان فراهم کرده است.

از بخش‌های جذاب این رویداد فرهنگی، بازآفرینی آیین‌های سنتی میزبانی از مهمان، از جمله استقبال به رسم قدیم با آفتابه و لگن است؛ آیینی که بخشی از شیوه‌های مهمان‌نوازی ایرانیان در گذشته را به نمایش می‌گذارد.

این نمایشگاه علاوه بر معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای جوامع روستایی و عشایری، بستری برای پاسداشت میراث فرهنگی و انتقال ارزش‌ها و سنت‌های بومی به نسل جدید فراهم کرده است.

برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند در تقویت هویت فرهنگی دانش‌آموزان، حفظ آیین‌های اصیل ایرانی و آشنایی بیشتر نسل امروز با سبک زندگی و میراث ارزشمند روستاها و عشایر نقش مؤثری داشته باشد.