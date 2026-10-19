به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خوزستان گفت: شهروندان و تمامی افرادی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول بکار هستند می‌توانند از طریق سامانه سو هر گونه تخلف و ناهنجاری در ان دستگاه را گزارش دهد.

بهمن شهریاری با اشاره به اینکه این نرم افزار به منظور ارتقاء نظام پاسخگویی ادارات و سازمان‌ها ایجاد شده است، ادامه داد: تمامی کاربران در سامانه سو می‌توانند تمامی اقدامات در جهت پیگیری موضوع گزارش شده را از ابتدا تا اقدام نهایی توسط دستگاه متولی به صورت برخط مشاهده و پایش نماید.