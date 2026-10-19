چهلمین جلسه تلاوت و استماع قرآن کریم با حضور اعضای جامعه قرآنی؛ قاریان و حافظان چهارشنبه ۲۹ مهر در حسینیه الزهراء (س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه تلاوت و استماع قرآن کریم در چهلمین نوبت برگزاری خود دو رویکرد را مد نظر دارد؛ نخست تجدید خاطره از آخرین دیدار قرآنیان با رهبر شهید انقلاب و دیگری زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب.

چهلمین جلسه تلاوت و استماع قرآن، چهارشنبه ۲۹ مهرماه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در حسینیه الزهراء (س) مجتمع فرهنگی امام‌خمینی (ره) برگزار می‌شود.