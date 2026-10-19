تیم های استقلال و پرسپولیس با پیروزی در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان، به استقبال شهرآورد می‌روند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان با برد تیم‌های استقلال و پرسپولیس مقابل حریفانشان پیگیری شد تا هر دو تیم با پیروزی به استقبال بازی شهرآورد در هفته پنجم بروند.

در هفته چهارم نخستین بار کمک داور ویدئویی وارد فوتبال بانوان و لیگ شد. شهرآورد کرمانی‌ها بین تیم‌های خاتون بم و گل گهر با VAR برگزار شد و قرار است هفته پنجم مسابقات در بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس هم استفاده شود.