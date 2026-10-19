مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از کاهش ۸۰ درصدی آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: ۷ هزار و ۹۸۰ قلم تجهیزات اطفای حریق با هزینه ۳۰۰ میلیارد ریال به استان‌ها ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، جلسه شورای حفاظت از منابع طبیعی با حضور مدیران کل منابع طبیعی استان‌ها به‌صورت وبیناری در کرج برگزار شد و طی آن، آخرین اقدامات و برنامه‌های مربوط به حفاظت از عرصه‌های طبیعی و تقویت امکانات مقابله با حریق مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این نشست از خرید و ارسال ۷ هزار و ۹۸۰ قلم تجهیزات اطفای حریق به استان‌ها خبر داد و گفت: برای تأمین این تجهیزات، ۳۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات منابع طبیعی هزینه شده است.

اکبریان افزود: این تجهیزات شامل موتورسیکلت، اقلام انفرادی از جمله لباس، پوتین، کلاه و کاور نسوز، کوله‌های آب‌پاش و سایر ملزومات مورد نیاز برای مهار آتش‌سوزی است.

وی همچنین از بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده اطفای حریق با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال خبر داد و اظهار کرد: این تجهیزات نیز برای تقویت توان عملیاتی استان‌ها ارسال می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حفاظت از عرصه‌های طبیعی گفت: مدیریت ۱۳۵ میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشور با تجهیزات قدیمی امکان‌پذیر نیست و باید امکانات و تجهیزات حفاظتی به فناوری‌های روز مجهز شوند.

افلاطونی با اشاره به اقدامات نیروهای یگان حفاظت و مشارکت مردم در صیانت از منابع طبیعی افزود: با تلاش نیروهای یگان حفاظت و همراهی مؤثر مردم، میزان آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی کشور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد کاهش یافته است.