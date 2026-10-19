مردم آبادان و خرمشهر در دویست‌وسی‌وسومین شب از تجمع‌های شبانه، با حضور در خیابان‌ها ، بر حفظ وحدت ملی و انسجام اسلامی تأکید کردند .

همبستگی ایرانیان در شب دویست‌وسی‌وسوم، فریاد وحدت و مقاومت در آبادان و خرمشهر

همبستگی ایرانیان در شب دویست‌وسی‌وسوم، فریاد وحدت و مقاومت در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم آبادان و خرمشهر در شب دویست‌وسی‌وسوم از تجمع‌های شبانه، با حضور در خیابان‌ها و میادین، بار دیگر بر همبستگی ملی، وحدت و ایستادگی در دفاع از ایران تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها با سردادن شعارهایی، حمایت خود را از انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح کشور اعلام کردند و بر ادامه راه مقاومت و پاسداری از میهن تا پای جان تأکید داشتند.