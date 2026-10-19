علیرضا امیری و نرگس کلبادی‌نژاد، زوج نابینای ساروی و ورزشکاران مدال‌آور، زندگی مشترک خود را بر پایه استقلال، مهارت و همراهی بنا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در خانه‌ای در ساری، زندگی با لمس و صدا جریان دارد؛ جایی که علیرضا امیری و نرگس کلبادی‌نژاد، دو ورزشکار نابینا، با تکیه بر مهارت، حافظه و همراهی، امور روزمره خود را مدیریت می‌کنند.

علیرضا امیری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و ورزشکار مدال‌آور رشته‌های شنا و گلبال است. او برای تأمین هزینه‌های زندگی در حوزه ساخت‌وساز فعالیت می‌کند و در کنار کار، بخشی از امور خانه را نیز بر عهده دارد.

در سوی دیگر، نرگس کلبادی‌نژاد، کارمند بهزیستی ساری و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه مازندران، در رشته‌های دوومیدانی نیز مدال‌آور است. او با اتکا به حافظه و مهارت‌های روزمره، نیاز‌های خانه را مدیریت می‌کند.

جزئیات زندگی این زوج، تصویری روشن از تلاش آنها برای استقلال ارائه می‌دهد؛ از استفاده علیرضا از برچسب‌های برجسته بریل برای پیدا کردن بسته مواد غذایی در فریزر تا سامان‌دهی وسایل و رسیدگی به کار‌های خانه با تکیه بر حافظه لمسی.

علیرضا و نرگس پانزدهم شهریور ۱۴۰۵ زندگی مشترک خود را آغاز کردند؛ پیوندی که در کنار علاقه و همراهی، بر شناخت توانایی‌های یکدیگر و مشارکت در مسئولیت‌های زندگی استوار است.

این زوج با پشتوانه تحصیلی و تجربه حضور در میدان‌های ورزشی، مسیر تازه‌ای را در زندگی دنبال می‌کنند؛ مسیری که در آن، استقلال با تلاش روزانه شکل می‌گیرد و همراهی، بخشی از آرامش خانه است.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد