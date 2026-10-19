به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش دیالیز مرکز درمان بستر اندیکا که نزدیک به سه سال از مدار خدمت خارج شده بود، با تجهیز و نصب دستگاه‌های جدید فعالیت خود را از سر گرفت.

دکتر رضا جباری همچنین از تجهیز دو دستگاه آمبولانس به ناوگان فوریت‌های پزشکی اندیکا خبر داد و ادامه داد: هم اکنون ۹ دستگاه آمبولانس در فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ این شهرستان مشغول خدمت رسانی هستند.