به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس حوزه هنری خراسان رضوی گفت: هم‌زمان با گرامیداشت هفته خوشنویسی، نمایشگاه گروهی آثار هنرمندان خوشنویس از عصر دیروز ساعت ۱۷ در نگارخانه اشراق واقع در حوزه هنری خراسان رضوی با عنوان «مشق مشتاقان» برپا شد

مجید عسکری افزود: در این رویداد هنری ۳۲ اثر از ۲۵ استاد خوشنویس که با هدف نمایش تازه‌ترین آثار اساتید و هنرمندان خوشنویس استان است، با حضور استاد پیشکسوت، علی‌اکبر اسماعیلی قوچانی افتتاح شد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از آثار برگزیده با مضامین ادبی، معرفتی و قرآنی در معرض دید علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی و فرهنگ ایرانی اسلامی قرار گرفت تا فرصتی برای بازخوانی این هنر اصیل و تبادل تجربه میان نسل‌های مختلف خوشنویسان فراهم شود.

علاقه‌مندان می‌توانند تا روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه، همه‌روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصر‌ها از ۱۶ تا ۲۰ برای بازدید به نشانی مشهد، بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲، حوزه هنری خراسان رضوی (طبقه منفی یک) مراجعه کنند.