به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شمیم کالابرگ، سامانه رسمی طرح کالابرگ الکترونیکی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت سهولت هموطنان از اعتبار کالابرگ طراحی شده است. شمیم، سامانه‌ای مجازی است که خدماتی مانند استعلام اعتبار، رمز خرید، تاریخچه خرید، پذیرندگان، استعلام پروفایل، اطلاعیه، شناسانامه اقتصادی، جاماندگان کالابرگ، ثبت ترمینال، ترمینال من، کیف پول و استعلام کالا را به کاربران و سرپرستان خانوار ارائه می کند.



با اعلام پر کردن فرم خود اظهاری سرپرستان خانوار جهت افزایش مبلغ کالابرگ، هموطنان در چند روز اخیر برای مراجعه به سامانه شمیم کالابرگ در فرآیند ورود و استعلام اطلاعات با اختلال مواجه شدند.

ابتدا پیامک ورود به سامانه شمیم به سرپرست خانوار دریافت نمی شد یا با تأخیر ارسال می‌شد و امکان ورود به سامانه وجود نداشت. اگرچه این مشکل برطرف شد، اما همچنان پس از ورود به سامانه شمیم، دسترسی به اطلاعات و مشخصات کامل سرپرست خانوار ممکن نیست.

به طوری که پس از کلیک بر روی بخش‌هایی مانند «استعلام اعتبار»، «تاریخچه خرید»، «شناسنامه اقتصادی» و «استعلام پروفایل»، پیام «در حال دریافت اطلاعات» و سپس عبارت «شما سرپرست خانوار نیستید و هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد» برای کاربران نمایش داده می شود.



پس از پیگیری، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اختلال پیش‌آمده در دو روز اخیر پاسخ دادند: پس از اعلام سازمان برنامه برای خوداظهاری در سامانه دولت من، بار مراجعات مردمی به همه سامانه‌های رفاهی، مراجعات حضوری و مرکز تماس افزایش یافته است. وزارت رفاه تمهیدات لازم برای افزایش ظرفیت زیرساختی و افزایش پاسخگوها را انجام داده و عمده مشکل را برطرف کرده است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر بار مراجعات بیش از ۲۶ برابر روزهای پیشین است.



خبرنگار: زهرا بالاور