به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کاربرد‌های هوش مصنوعی در توسعه گردشگری، معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی و رونق کسب‌وکار‌های محلی در گردهمایی فعالان این حوزه در قائم‌شهر بررسی شد.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی، هوش مصنوعی را ابزاری کاربردی برای افزایش سرعت، بهره‌وری و بهبود تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف زندگی و فعالیت‌های سازمانی دانستند و بر ظرفیت آن در ایده‌پردازی، خلاقیت، نوآوری در طراحی و معماری و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی تأکید کردند.

یکی از حاضران با اشاره به امکان استفاده از فناوری‌های نوین برای معرفی آثار تاریخی، گفت: حتی در مواردی که بخشی از یک بنای تاریخی تخریب شده است، می‌توان با بهره‌گیری از ابزار‌های هوشمند، تصویری روشن‌تر از گذشته آن به گردشگران ارائه کرد.

در بخش دیگری از این گردهمایی، از یک سامانه هوشمند مالی با بیش از ۲۰ پنل درآمدزایی رونمایی شد؛ سامانه‌ای که به گفته معرفی‌کنندگان آن، با هدف کاهش هزینه‌های خانوار و کمک به رونق کسب‌وکار‌های خرد محلی طراحی شده است.

این سامانه در قالب یک برنامه ساده و کاربردی، قابلیت استفاده در حوزه‌هایی مانند رزرو، ارائه گزارش و معرفی فضا‌های گردشگری را دارد و می‌تواند به فعالان این حوزه در تسریع امور و بهبود مدیریت فعالیت‌هایشان کمک کند.

گردشگری هوشمند با پیوند فناوری و فعالیت‌های اقتصادی محلی، یکی از زمینه‌های مورد توجه برای توسعه پایدار این بخش عنوان شد.

گزارش از شیرزاد ادهمی