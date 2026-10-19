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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آغاز سرشماری نفوس و مسکن به صورت میدانی، از دوم آبان در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جواد شاکرآرانی در جلسه هماهنگی ستاد سرشماری استان با فرمانداران قم، با اشاره به برگزاری سرشماری نفوس و مسکن در سراسر کشور گفت: این سرشماری هر ۱۰ سال یکبار انجام میشود و تفاوت اصلی دوره جدید با سرشماریهای پیشین، اجرای آن به روش «ثبتیمبنا» است.
وی افزود: در این روش، اطلاعات موجود در سامانهها و بانکهای اطلاعاتی دستگاههای استان با یکدیگر تطبیق داده میشود و بخش محدودی از اطلاعات نیز برای راستیآزمایی و اطمینان از پوشش کامل، بهصورت میدانی بررسی خواهد شد.
شاکرآرانی ادامه داد: مراجعههای میدانی صرفاً برای تکمیل اطلاعات ناقص و رفع نواقص احتمالی انجام میشود و این کار برعهده مأموران مرکز آمار ایران است. مأموران با پوشش ویژه و کارت شناسایی عکسدار به شهروندان مراجعه میکنند.