افتخارآفرینی کشتی‌گیران ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا، شور و شادی را به تجمع شبانه مردم مهاباد آورد و حاضران این موفقیت را به ملت ایران تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مردم مهاباد در تجمع شبانه خود، قهرمانی و افتخارآفرینی تیم امید کشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا را جشن گرفتند و این موفقیت را به ملت ایران تبریک گفتند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با ابراز شادی از موفقیت کشتی‌گیران کشورمان، اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا را نشانه‌ای از توانمندی و افتخارآفرینی جوانان ایرانی دانستند.