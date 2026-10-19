\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u06f5\u06f2\u06f2 \u067e\u0631\u0633\u062a\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0632\u0627\u0628\u0644 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n