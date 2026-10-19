ماموران انتظامی شهرستان زرین دشت در فارس، فردی را که ۱۶ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان زرین‌دشت گفت: در پی ارجاع یک فقره جلب مبنی بر کلاهبرداری از یک شهروند با عنوان سود‌های ماهانه در ازای دریافت سرمایه بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ حسین محمدی افزود: کارشناسان پلیس فتا و کلانتری مرکز این شهرستان پس از اقدامات تخصصی موفق شدند هویت متهم که خانمی جوان بود را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را با شگرد‌های پلیسی دستگیر کنند.

وی بیان کرد: در بررسی تکمیلی مشخص شد که متهم با سوءاستفاده از اعتماد شاکی، مبلغ ۱۶ میلیارد ریال از وی دریافت کرده و وعده‌های واهی برای بازگشت سرمایه و سود‌های ماهیانه را مطرح، اما در نهایت با هدف فرار از پرداخت اقدام به کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی زرین دشت با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد گفت: شهروندان مراقب پیامک‌های کلاهبردای باشند و در فضای مجازی به هر شخص ناشناس اعتماد نکنند و از واریز وجه تا حصول اطمینان کامل خودداری کنند.