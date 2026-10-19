

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این رقابت‌ها به شرح زیر است:

مس رفسنجان – استقلال تهران

پریا سلیمانی – فرزانه مهبودی – فاطمه رحیمی – کبری چاشتی – زهرا عبدالهی

ناظر: لیلا معتمدی نیا

پیشتازان خرم آباد – پالایش نفت اصفهان

فریبا کعبی – نسیم کیانی مقدم – زهرا مرادی – معصومه مولایی – کلثوم آوخی

ناظر: سمیه علی

ملی حفاری – نفت امیدیه

مریم ناصری – فاطمه جباری – زینب عرب زاده – نرگس خاتون درگویی – نرجس حسین پور

ناظر: آرزو فدایی

تکنیک برتر بابلسر – فولاد هرمزگان

ستایش بیرقدار – مهنا قنادزاده – آیدین عامری – نازنین پاک نعمت – رضوان سروری

ناظر: نسیم نیری

هیات فوتبال خراسان رضوی – نور ملارد

آذر موسوی – فاطمه زهرا موسوی پور – محدثه میرزایی – زهرا جعفری – زهرا فدایی

ناظر: مریم پورجعفریان

پالایش نفت آبادان – پارسه کرمان

الهه مرادی – مریم دهشت – زهره جمال پور – عاطفه میرزاعلیان – فرانک باقرزاده

ناظر: دیانا عبدالله زاده

پلی ویتال دلیجان – سپاهان

سوگند سامی – فاطمه همایون – اعظم حسینی – ریحانه طلیقی – الهه خیرگو

ناظر: طاهره کشتیرانی