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اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته نخست لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این رقابتها به شرح زیر است:
مس رفسنجان – استقلال تهران
پریا سلیمانی – فرزانه مهبودی – فاطمه رحیمی – کبری چاشتی – زهرا عبدالهی
ناظر: لیلا معتمدی نیا
پیشتازان خرم آباد – پالایش نفت اصفهان
فریبا کعبی – نسیم کیانی مقدم – زهرا مرادی – معصومه مولایی – کلثوم آوخی
ناظر: سمیه علی
ملی حفاری – نفت امیدیه
مریم ناصری – فاطمه جباری – زینب عرب زاده – نرگس خاتون درگویی – نرجس حسین پور
ناظر: آرزو فدایی
تکنیک برتر بابلسر – فولاد هرمزگان
ستایش بیرقدار – مهنا قنادزاده – آیدین عامری – نازنین پاک نعمت – رضوان سروری
ناظر: نسیم نیری
هیات فوتبال خراسان رضوی – نور ملارد
آذر موسوی – فاطمه زهرا موسوی پور – محدثه میرزایی – زهرا جعفری – زهرا فدایی
ناظر: مریم پورجعفریان
پالایش نفت آبادان – پارسه کرمان
الهه مرادی – مریم دهشت – زهره جمال پور – عاطفه میرزاعلیان – فرانک باقرزاده
ناظر: دیانا عبدالله زاده
پلی ویتال دلیجان – سپاهان
سوگند سامی – فاطمه همایون – اعظم حسینی – ریحانه طلیقی – الهه خیرگو
ناظر: طاهره کشتیرانی