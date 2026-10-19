به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمدرضا راستی، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران در آیین امضای قرارداد‌های خرید خدمات چهار دستگاه دکل حفاری فراساحلی گفت: قرارداد‌های خرید خدمات چهار دستگاه دکل حفاری فراساحلی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار، در قالب الگوی تأمین، مالکیت و بهره‌برداری (BOO)، میان این شرکت و چهار مجموعه سرمایه‌گذار داخلی امضا شد.

وی با اشاره به طی‌شدن مراحل مختلف برای نهایی‌سازی آنها افزود: امضای این قرارداد‌ها حاصل ماه‌ها تلاش، پیگیری و همکاری بخش‌های مختلف صنعت نفت است و بدون همراهی مدیران و کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت فلات قاره ایران و همچنین سرمایه‌گذاران داخلی محقق نمی‌شد.

راستی، با قدردانی از همکاری امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، مدیران شرکت ملی نفت ایران و کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران بیان کرد: همکاری کارفرما و سرمایه‌گذاران برای به ثمر رسیدن این قرارداد‌ها ضروری بود و پس از طی مسیری دشوار، این تلاش‌ها به نتیجه رسید.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به ویژگی‌های فنی دکل‌های پیش‌بینی‌شده گفت: پایین‌بودن سال ساخت و نوبودن این دکل‌ها، اهمیت قرارداد‌ها را دوچندان می‌کند و امیدواریم با ورود آنها به چرخه عملیات، فعالیت‌های حفاری توسعه یابد و تولید در میدان‌های دریایی کشور افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه شرکت نفت فلات قاره ایران برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های عملیاتی خود به دست‌کم ۱۳ دستگاه دکل حفاری دریایی نیاز دارد افزود: تأمین این چهار دستگاه بخشی از نیاز شرکت را برطرف می‌کند و امیدواریم این اقدام زمینه‌ساز تحرک بیشتر در فعالیت‌های نگهداشت، توسعه و افزایش تولید میدان‌های نفتی و گازی خلیج فارس باشد.

الگوی جدید تأمین تجهیزات و خدمات حفاری

امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، این قرارداد‌ها را بخشی از برنامه این شرکت برای تأمین تجهیزات و خدمات لجستیکی موردنیاز با هدف افزایش تولید نفت کشور دانست.

وی گفت: این قرارداد‌ها در چارچوب مشارکت عمومی و خصوصی و با استناد به ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد ۳۵ و ۴۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، در قالب خرید تضمینی خدمات حفاری و با الگوی تأمین، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) امضا شده‌اند. این الگو انعطاف‌پذیری قابل توجهی در تنظیم روابط قراردادی و تأمین نیاز‌های صنعت نفت ایجاد می‌کند.

مقیسه با اشاره به دشواری‌های اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در شرایط خاص کشور افزود: مدیران شرکت نفت فلات قاره ایران با وجود مشکلات و پیچیدگی‌های موجود، مسئولیت پیشبرد این اقدام را پذیرفتند و به‌کارگیری روش‌های جدید قراردادی نیز در نهایی‌شدن آن نقش مؤثری داشته است.

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر ضرورت پایبندی به زمان‌بندی اجرای تعهدات، خطاب به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های طرف قرارداد گفت: انتظار می‌رود با تعهد متقابل و همکاری نزدیک کارفرما و سرمایه‌گذاران، تأمین و ورود دکل‌ها به چرخه عملیات بدون تأخیر انجام شود و در اجرای زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده کوتاهی صورت نگیرد.

مقیسه با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی شرکت نفت فلات قاره ایران و گستردگی میدان‌های مشترک این شرکت تأکید کرد: تأمین به‌موقع تجهیزات و نیاز‌های عملیاتی می‌تواند نتایج قابل توجهی در افزایش تولید داشته باشد و امیدواریم اجرای موفق این قرارداد‌ها به تقویت توان عملیاتی شرکت کمک کند.

وی این قرارداد‌ها را الگویی تازه در صنعت نفت توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که اجرای آن در سال‌های آینده به الگویی مؤثر برای تأمین نیاز‌های صنعت نفت و تقویت اقتصاد ملی تبدیل شود.

ورود چهار دکل حفاری ۴۰۰ فوتی به ناوگان شرکت نفت فلات قاره

سلمان خسروی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به نیاز این شرکت به دکل‌های حفاری دریایی گفت: در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای تأمین دکل و برگزاری مناقصه‌های متعدد انجام شد، اما نتایج مورد انتظار به دست نیامد. اکنون با نهایی‌شدن این قراردادها، چهار دستگاه دکل حفاری ۴۰۰ فوتی از نوع دکل‌های خاص و ویژه برای نخستین بار وارد ناوگان حفاری شرکت می‌شود.

وی افزود: امیدواریم با ورود این تجهیزات به چرخه عملیات، بخشی از نیاز‌های مهم شرکت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش تولید میدان‌های دریایی، از جمله تأمین گاز موردنیاز تأسیسات ان‌جی‌ال سیری، برطرف شود.

قائم‌مقام مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، این قرارداد‌ها را از نخستین تجربه‌های اجرای این الگوی قراردادی در شرکت ملی نفت ایران دانست و ابراز امیدواری کرد همکاری و تعهد همه طرف‌ها به تقویت توان عملیاتی شرکت و بهبود عملکرد صنعت نفت منجر شود.

براساس این گزارش، اجرای این قرارداد‌ها با هدف نوسازی و تقویت ناوگان حفاری دریایی، تأمین نیاز‌های عملیاتی و پشتیبانی از برنامه‌های نگهداشت و افزایش تولید در میدان‌های نفت و گاز خلیج فارس دنبال می‌شود.