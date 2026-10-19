استاندار مازندران بر استفاده از روش‌های علمی، فناوری روز و متخصصان باتجربه برای ساماندهی شیرابه‌های پسماند تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران بر ضرورت ساماندهی علمی و تخصصی شیرابه‌های پسماند با بهره‌گیری از فناوری روز و ظرفیت کارشناسان باتجربه تأکید کرد.

در نشست بررسی راهکار‌های مدیریت و ساماندهی شیرابه‌های حاصل از پسماند و زباله‌سوزها، ابعاد مختلف این موضوع از منظر زیست‌محیطی و ضرورت استفاده از ظرفیت گروه‌های تخصصی بررسی شد.

استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت مدیریت اصولی شیرابه‌ها گفت: ساماندهی شیرابه‌های پسماند از موضوعات مهم و حساس در حوزه مدیریت پسماند است و باید با رویکرد علمی، کارشناسی و مبتنی بر استاندارد‌های زیست‌محیطی دنبال شود.

یونسی رستمی افزود: برای دستیابی به راهکار‌های مؤثر و پایدار، باید از ظرفیت کارشناسان متخصص، گروه‌های حرفه‌ای و افرادی استفاده شود که در زمینه مدیریت، تصفیه و ساماندهی شیرابه‌های پسماند، تجربه اجرایی و کارنامه موفق دارند.

وی با اشاره به ضرورت شناخت دقیق ویژگی‌های شیرابه‌ها، بر انجام آزمایش‌ها و آنالیز‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: بررسی ترکیبات شیرابه، شناسایی آلاینده‌ها و ارزیابی ویژگی‌های آن، از الزامات انتخاب روش مناسب برای تصفیه و مدیریت اصولی این مواد است.

استاندار مازندران همچنین حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را از ملاحظات اساسی در مدیریت شیرابه‌ها دانست و افزود: اقدامات این حوزه باید بر پایه مطالعات کارشناسی و با رعایت ضوابط و استاندارد‌های مربوطه انجام شود تا از آلودگی آب‌وخاک استان جلوگیری شود.

توسعه مراکز مدرن مدیریت پسماند و کمپوست، ارتقای عملکرد زباله‌سوز‌ها و ساماندهی اصولی شیرابه‌ها از محور‌های برنامه‌های مدیریت پسماند در مازندران عنوان شده است.