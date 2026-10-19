رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با استقبال از طرح‌ها و ظرفیت‌های شهرستان میناب بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این برنامه، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مجموعه پرورش میگوی تیاب بازدید و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های شیلاتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، روند فعالیت‌های تولیدی و مسائل و مشکلات این حوزه قرار گرفتند.

همچنین در بازدید از پروژه بزرگراه میناب ـ سیریک، آخرین وضعیت اجرایی، روند پیشرفت عملیات عمرانی و موانع پیش‌روی تکمیل این محور ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت توجه به نیاز‌های اعتباری پروژه و تسریع در روند اجرای آن تأکید شد.

رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین با حضور در بیمارستان دوم میناب، از این پروژه درمانی بازدید کرده و در جریان آخرین وضعیت اجرا، میزان پیشرفت، روند تکمیل بخش‌های مختلف و نیاز‌های اعتباری آن برای تسریع در بهره‌برداری قرار گرفتند.

بازدید از ورزشگاه ۱۰ هزار نفری میناب نیز از دیگر برنامه‌های این سفر بود که طی آن وضعیت موجود، روند پیشرفت و مسائل و موانع تکمیل این پروژه ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با حضور در گلزار شهدای مدرسه شجره‌طیبه و رهپویان خلیج فارس میناب، با قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ شهدای دانش‌آموز این مدرسه ادای احترام کردند.

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این بازدید‌ها با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی، پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی شهرستان میناب و نیاز‌های اعتباری آنها و همچنین بررسی راهکار‌های حمایت از توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های مهم این شهرستان صورت گرفت.