استاندار مازندران بر تأمین به‌موقع و پایدار سوخت ماشین‌آلات عمرانی، واحد‌های تولیدی، اصناف و نانوایی‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران بر ضرورت تأمین پایدار و به‌موقع سوخت ماشین‌آلات دستگاه‌های اجرایی، واحد‌های تولیدی، اصناف و نانوایی‌ها تأکید کرد.

در نشست بررسی وضعیت تأمین سوخت استان، راهکار‌های تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات دستگاه‌های اجرایی با هدف جلوگیری از وقفه در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی و همچنین پشتیبانی از فعالیت واحد‌های تولیدی و صنفی بررسی شد.

تأمین سوخت جایگزین نانوایی‌ها نیز از محور‌های مهم این نشست بود؛ موضوعی که با توجه به نقش نانوایی‌ها در تأمین نیاز‌های روزمره مردم، اهمیت ویژه‌ای دارد.

بر اساس اعلام مطرح‌شده در این نشست، بیش از ۴۴ درصد نانوایی‌های مازندران به سیستم دوگانه‌سوز مجهز شده‌اند. همچنین بر تسریع در تکمیل فرایند دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها و برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت جایگزین مورد نیاز آنها تأکید شد تا در صورت بروز محدودیت در تأمین انرژی، پخت و توزیع نان با اختلال مواجه نشود.

هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه انرژی برای پیش‌بینی نیازها، مدیریت توزیع سوخت و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود؛ اقداماتی که با هدف تداوم فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی استان دنبال می‌شود.