معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ماکو از برنامه‌ریزی برای رهاسازی ۷ میلیون مترمکعب آب برای ۲۵ روز آینده در جهت تأمین نیاز آبی اراضی پایاب سد ماکو خبر داد و بر ضرورت لایروبی مسیل‌ها و آزادسازی مسیر‌های عبور آب با هدف پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های پیش‌رو تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهرام خلیل‌زاده، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ماکو، گفت: در این نشست که با حضور نمایندگان کشاورزان و مدیران امور منابع آب و جهاد کشاورزی شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت در فرمانداری برگزار شد، برنامه کشت پاییزه و نحوه تأمین آب موردنیاز اراضی کشاورزی پایاب سد ماکو مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده با مشارکت نمایندگان کشاورزان و مدیران دستگاه‌های مرتبط، مقرر شد ۷ میلیون مترمکعب آب برای ۲۵ روز آینده در جهت اراضی پایاب سد ماکو رهاسازی شود. همچنین تأمین آب اراضی پایاب سد شهید قنبری تا ۱۵ آبان ادامه خواهد داشت.

خلیل‌زاده با تأکید بر ضرورت مدیریت و توزیع مناسب منابع آب متناسب با نیاز‌های بخش کشاورزی، رعایت حق‌آبه‌های قانونی بهره برداران بخش کشاورزی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تصریح کرد: تأمین آب موردنیاز کشاورزان باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت بهینه منابع موجود دنبال شود.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ماکو همچنین با اشاره به مخاطرات احتمالی ناشی از بارش‌های شدید و تأثیرات احتمالی پدیده ال‌نینو، بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: بر اساس تصمیمات این جلسه، دستگاه‌های مسئول باید نسبت به شناسایی نقاط نیازمند لایروبی، آزادسازی مسیر مسیل‌ها و رفع موانع عبور آب اقدام کنند تا احتمال آب‌گرفتگی و بروز خسارات به اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی کاهش یابد.

وی در پایان، مدیریت پایدار منابع آب، تأمین نیاز‌های بخش کشاورزی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات احتمالی را از محور‌های مهم تصمیمات این جلسه عنوان کرد.