اجرای قوانین و مقررات جدید و سخت گیرانه پیرامون لباس فرم و پوشش دانش‌آموزان در مدارس دولتی جمهوری آذربایجان، به بحران عمیق اجتماعی در این کشور همسایه تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ انتشار تصاویری مستند از ممانعت کادر اجرایی مدارس از ورود دختران محجبه به کلاس‌های درس که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته، موجی از واکنش‌های منفی و انزجار عمومی را در پی داشته است.

این تصاویر مستند نشان می‌دهد که دختران دانش‌آموز کشور جمهوری آذربایجان، فقط به علت رعایت حجاب اسلامی و پایبندی به اصول شرعی، با در‌های بسته مدارس مواجه شده و با چشمانی اشک‌بار و قلبی شکسته مجبور به ترک محیط آموزشی و بازگشت به خانه شده‌اند.

ممنوعیت حضور در مدارس کشور جمهوری آذربایجان با حجاب اسلامی، محدودیتی است که بسیاری، آن را نقض آشکار حقوق اولیه شهروندی می‌دانند و حالا پویش‌های همبستگی با این دانش‌آموزان و محکومیت آن به بیرون از مرز‌های این کشور نیز کشیده شده و واکنش‌های بین المللی را به همراه داشته است.

کابینه آذربایجان در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) اصلاحاتی را در قوانین پوشش مدرسه تصویب کرد؛ این قوانین، پوشیدن هر چیزی که به لباس مدرسه افزوده شود یا بل لباس‌های یکدست مدرسه مغایرت داشته باشد، یا از نظر مقامات، ناقض اصل سکولار بودن آموزش باشد، ممنوع می‌کند.

این اصلاحات در پی فرمان الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور کشور جمهوری آذربایجان، در تیرماه درباره اجرای لباس‌های یکدست و یکسان در مدارس دولتی صادر شد؛ اما اجرای آن در کشوری که اکثریت جمعیتش مسلمان است، بحثی تازه درباره حدود پایبندی به پوشش مدرسه و نسبت آن با آزادی حجاب به راه انداخته است.