به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، زهرا سادات پوراسماعیل در مسابقات دوی ۱۵۰۰ متر بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، با وجود اینکه سریعتر از حریفانش و با اختلاف زیاد از خط عبور کرد، اما دستش به مدال طلا نرسید.

پور اسماعیل با فاصله زیاد نسبت به رقبا، از خط پایان عبور کرد، اما داوران اعتقاد داشتند او یا همراهش مرتکب خطا شده است و به همین دلیل دیسکالیفه شد.

وی در این مسابقات با حریفانی از هند، ژاپن و چین مسابقه داد که با دیسکالیفه شدن پور اسماعیل مدال طلا به ورزشکار هند رسید.

این در حالی است که مسئولان کمیته ملی پارالمپیک با نظر کادرفنی نسبت به این موضوع اعتراض کردند.