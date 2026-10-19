به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن تجمعات نیروهای دشمن سعودی را در اردوگاه العلم که افسران سعودی در مناطق شرقی آن را اداره می‌کنند، هدف قرار دادند. در این حمله ده‌ها نفر از مزدوران سعودی کشته و زخمی شدند که در میان آن‌ها افسران سعودی نیز حضور دارند.

وی به فریب‌خوردگان هشدار داد: به فراخوان‌های دشمن سعودی برای جذب آنان با پول‌های آلوده‌اش و کشاندنشان به قتلگاه‌ها پاسخ ندهند؛ چراکه این دشمن، آنان را به‌جای سربازان خود به کار می‌گیرد و به جانشان اهمیتی نمی‌دهد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: نیروهای مسلح ما با یاری خداوند، شش تجمع نیروهای دشمن سعودی را در منطقه السقیا و رأس‌العاره با شش موشک بالستیک هدف قرار دادند. این حملات به لطف خداوند دقیق بود و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و به انهدام تعدادی از خودروهای نظامی منجر شد.