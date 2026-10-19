بازگشت زندگی به درگهسنگی؛تالابی که دوباره میزبان پرندگان شد
تالاب درگهسنگی در شهرستان نقده پس از تجربه خشکی در چند سال گذشته، امسال با بازگشت آب، بار دیگر جان گرفته و به پناهگاهی برای پرندگان تبدیل شده است.
این احیای امیدبخش با اهتمام و پیگیریهای رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در مسیر توجه به حفظ زیستبومهای ارزشمند استان، جلوهای تازه یافته و بار دیگر اهمیت صیانت از تالابها و احیای دریاچه ارومیه را به نمایش گذاشته است.
درگهسنگی در محدوده گردشگری حسنلو قرار دارد و احیای آن میتواند در کنار توسعه تپه و روستای تاریخی و تالاب حسنلو، به شکلگیری یک مجموعه گردشگری طبیعی و تاریخی کمک کند.
بازگشت آب به درگهسنگی، تنها احیای یک تالاب نبوده و نشانهای از پیوند حفاظت از طبیعت با توسعه گردشگری و امید به آیندهای روشنتر برای تالابهای آذربایجانغربی است.