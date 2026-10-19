تالاب درگه‌سنگی در شهرستان نقده پس از تجربه خشکی در چند سال گذشته، امسال با بازگشت آب، بار دیگر جان گرفته و به پناهگاهی برای پرندگان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تالاب درگه‌سنگی در شهرستان نقده پس از تجربه خشکی در چند سال گذشته، امسال با بازگشت آب، بار دیگر جان گرفته و به پناهگاهی برای پرندگان تبدیل شده است.

این احیای امیدبخش با اهتمام و پیگیری‌های رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در مسیر توجه به حفظ زیست‌بوم‌های ارزشمند استان، جلوه‌ای تازه یافته و بار دیگر اهمیت صیانت از تالاب‌ها و احیای دریاچه ارومیه را به نمایش گذاشته است.

درگه‌سنگی در محدوده گردشگری حسنلو قرار دارد و احیای آن می‌تواند در کنار توسعه تپه و روستای تاریخی و تالاب حسنلو، به شکل‌گیری یک مجموعه گردشگری طبیعی و تاریخی کمک کند.

بازگشت آب به درگه‌سنگی، تنها احیای یک تالاب نبوده و نشانه‌ای از پیوند حفاظت از طبیعت با توسعه گردشگری و امید به آینده‌ای روشن‌تر برای تالاب‌های آذربایجان‌غربی است.