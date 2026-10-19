سخنگوی ستاد تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از تعیین سقف و کف قیمت ۵۰ کالای اساسی و پرمصرف خانوار خبر داد وگفت: شهروندان می‌توانند تخلف واحدهای صنفی و فروش کالا بالاتر از نرخ مصوب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عبدالامیر نیرومند، از تعیین حداکثر و حداقل قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی در استان خبر داد و گفت: این اقدام در پی دستور استاندار خوزستان و با هدف ساماندهی بازار و شفاف‌سازی قیمت‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، جلساتی برای تعیین قیمت کالاهای پرمصرف سبد خانوار برگزار شده است تا هم شهروندان از محدوده قیمت‌ها اطلاع داشته باشند و هم دستگاه‌های نظارتی مبنای مشخصی برای برخورد با تخلفات داشته باشند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اقلام مشمول این طرح ادامه داد: تره‌بار، سبزیجات، مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ و همچنین حبوبات فله‌ای که معمولاً فاقد برچسب قیمت هستند، در این فهرست قرار دارند. روغن نیز به‌عنوان یکی از کالاهای مهم سبد خانوار، با تأکید بر رعایت قیمت مصوب رصد می‌شود.

نیرومند درباره نحوه تعیین قیمت‌ها گفت: نرخ‌های مصوب با توجه به درجه‌بندی کالاها، از جمله انواع و کیفیت میوه‌ها، در جلسات هفتگی اتاق اصناف و با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها، اداره‌کل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاونت اقتصادی استانداری و سازمان جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

وی هدف از تشکیل کمیته ویژه تنظیم بازار خوزستان را اطلاع‌رسانی شفاف درباره کف و سقف قیمت‌ها و ایجاد مبنای قانونی برای برخورد با گران‌فروشی عنوان کرد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف یا عرضه کالا بالاتر از قیمت مصوب، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش کنند.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه و اپلیکیشن اختصاصی در اتاق اصناف در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این بستر، شهروندان می‌توانند تخلفات واحدهای صنفی را به‌صورت برخط و مستقیم از طریق تلفن همراه گزارش دهند تا بازرسان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی کنند.