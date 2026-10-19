به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران، فجر شهید سپاسی شیراز عصر امروز دوشنبه ۲۷ مهر در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف پیکان تهران رفت و با دو گل به پیروزی رسید.

سهیل فداکار در دقیقه ۴۱ و یادگار رستمی در دقیقه ۷۷ گل‌های زردپوشان شیرازی را به ثمر رساندند.

تیم فجر شهید سپاسی با این پیروزی ۱۳ امتیازی شد و به رده هشتم جدول صعود کرد.

نماینده فارس در هفته دهم این رقابت‌ها یکشنبه ۳ آبان میهمان تیم نساجی مازندران است.