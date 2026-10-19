مهندس اخلاقی از برگزاری اولین جلسه کاری با سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه خبر داد و گفت: تامین هرآنچه فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیاز دارد، موضوع جلسه این بود. ­

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهندس مهرداد اخلاقی در آیین تجلیل از مجاهدت‌های وزیر شهید سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده و معارفه وزیر دفاع با تأکید بر ضرورت ادامه بی‌وقفه فعالیت‌های وزارت دفاع، تأمین نیاز‌های نیرو‌های مسلح، پیگیری مطالبات و بهبود معیشت کارکنان را از اولویت‌های مهم این وزارتخانه برشمرد و بر ضرورت ارتقای آمادگی در برابر تهدید‌های پیش‌رو تأکید کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در این مراسم ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره امام راحل، امام شهید و شهدای والامقام انقلاب اسلامی به‌ویژه وزیر شهید دفاع سرلشکر خلبان دکتر عزیز نصیرزاده، از اعتماد فرماندهان نیرو‌های مسلح، رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

وی همچنین از تلاش‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، همه نمایندگان مردم و کارکنان مجلس شورای اسلامی برای فراهم‌کردن زمینه بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به وی تشکر کرد و با قدردانی از همکاران خود در وزارت دفاع و سازمان صنایع دفاع، بر مسئولیت سنگین خود در ادامه مسیر خدمت به نیرو‌های مسلح تأکید کرد.

وزیر دفاع با اشاره به شرایط زمانی و ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور اظهار داشت: شرایط کنونی ایجاب می‌کند فعالیت‌های وزارت دفاع بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه یابد و نیاز‌های نیرو‌های مسلح با جدیت پیگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تأمین تجهیزات و اقلام موردنیاز نیرو‌های مسلح افزود: باید در فرصت باقی‌مانده، نیاز‌هایی که در ماه‌های گذشته برای تأمین آنها اقدامات لازم انجام شده است، با سرعت بیشتری پیگیری و تکمیل شود.

مهندس اخلاقی در همین راستا، از برگزاری نخستین نشست کاری خود در وزارت دفاع پس از رای اعتماد خبر داد و گفت: با توجه به شرایط موجود، هیچ وقفه‌ای حتی در حد یک ساعت در انجام وظایف و پیگیری مأموریت‌ها جایز نیست.

وزیر دفاع با اشاره به برگزاری نشست با فرماندهان نظامی برای بررسی دقیق نیاز‌های عملیاتی، اظهار داشت: در نخستین گام، جلسه‌ای با فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مسئولان مرتبط برگزار شده است تا نیاز‌های اعلام‌شده به‌صورت دقیق بررسی و با برنامه‌های در دست اجرای وزارت دفاع تطبیق داده شود.

وی افزود: این جلسات با سایر نیرو‌های مسلح، از جمله نیروی دریایی سپاه، نیرو‌های ارتش و مجموعه‌های پدافندی نیز ادامه خواهد یافت تا اطمینان حاصل شود اقدامات وزارت دفاع در مسیر درست و متناسب با نیاز‌های واقعی نیرو‌های مسلح پیش می‌رود.

مهندس اخلاقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در وزارت دفاع برای تأمین اقلام موردنیاز نیرو‌های مسلح، بر ضرورت تداوم رویکرد جهادی و نگاه انقلابی در انجام مأموریت‌ها تأکید کرد و از تحویل کالا و اقلام مورد تأیید و ابلاغ‌شده به نیرو‌های مسلح خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه مجموعه وزارت دفاع باید با هماهنگی و انسجام کامل فعالیت کند، اظهار داشت: وزارت دفاع مجموعه‌ای یکپارچه است و باید با حفظ وحدت سازمانی، مأموریت‌های محوله را با جدیت دنبال کند.

وزیر دفاع همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره وزارت شهید نصیرزاده و تلاش‌های سردار سید مجید ابن‌الرضا در دوره مسئولیت پیشین، بر ضرورت حفظ دستاورد‌های موجود و ارتقای سطح فعالیت‌ها تأکید کرد.

وزیر دفاع در تشریح اولویت‌های مدیریتی خود، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان نیرو‌های مسلح و خانواده‌های آنان را از موضوعات مهم و نیازمند پیگیری جدی دانست.

وی بر ضرورت تدوین و اجرای راهکار‌های عملی برای بهبود وضعیت زندگی کارکنان، تقویت خدمات رفاهی و مسکن، رسیدگی به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان و توسعه خدمات ویژه بازنشستگان تأکید کرد.

مهندس اخلاقی همچنین افزایش اختیارات و امکانات سازمان‌های تابعه متناسب با مأموریت‌های محوله را ضروری دانست و تصریح کرد: هر مجموعه باید از ابزار‌ها و ظرفیت‌های لازم برای انجام مسئولیت خود برخوردار باشد و در مقابل، نسبت به نتایج عملکرد خود پاسخ‌گو باشد.

وی با اشاره به شرایط امنیتی کشور و تداوم تهدید‌های پیش‌رو، بر ضرورت هوشیاری مستمر، تقویت سازوکار‌های حفاظتی و پشتیبانی مؤثر از مجموعه‌های مسئول امنیت تأکید کرد.

وزیر دفاع در پایان با قدردانی از فرماندهان، معاونان، مدیران و کارکنان وزارت دفاع، بر تداوم مسیر جهادی، حفظ انسجام مجموعه و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های نیرو‌های مسلح تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و تلاش جمعی، زمینه ارتقای توان دفاعی کشور و بهبود خدمات‌رسانی به کارکنان و خانواده‌های آنان بیش از پیش فراهم شود