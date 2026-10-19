استاندار فارس در بازدیدی سرزده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ، در گفتگوی چهره‌به‌چهره با مراجعه‌کنندگان ، روند خدمت‌رسانی به مردم را ارزیابی کرد.

بازدید سرزده استاندار فارس از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس در بازدیدی سرزده و بدون اطلاع قبلی، در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان حضور یافت و در گفتگوی چهره‌به‌چهره با مراجعه‌کنندگان، روند خدمت‌رسانی به مردم را ارزیابی کرد.

استاندار فارس از بخش‌های مختلف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مراجعان قرار گرفت.

در این بازدید، استاندار با شهروندان مراجعه‌کننده رو در رو گفت‌و‌گو کرد.

جمعی از مردم از روند کار و دهک‌بندی مراجعات گلایه داشتند و تعدادی نیز موضوع اشتغال و بیمه بیکاری خود را مطرح کردند.

آقای امیری استاندار فارس قول داد موضوعات مطرح شده پیگیری شود.

استاندار فارس همچنین از رشد خوب اشتغال استان در ماه مهر خبر داد و گفت: این روند ادامه دارد.

او تأکید کرد: بازدید‌های سرزده از همه دستگاه‌ها و اداره های استان انجام می‌شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی کامل داشته باشند.