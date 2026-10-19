به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان از یکم تا ۶ آبان ۱۴۰۵ به میزبانی استان تهران و در شهرستان ملارد برگزار می‌شود.

در این اردوره از اردو ۵ کشتی گیر مازندرانی دعوت شدند تا به همراه دیگر کشتی گیران دعوت شده، خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو، به شرح زیر است:

اوزان ۴۷ و ۵۰ کیلوگرم: مهشید شوربانی (خراسان رضوی) فرشته کرمی (زنجان) آتنا علیزاده (گیلان) عسل عتابی (مازندران)

۵۵ کیلوگرم: مرضیه خندان خلیلی (مازندران) تینا فلاح (تهران)

۶۰ کیلوگرم:‌ام البنین محسنی ده یعقوبی (قم) سارا ساداتی (تهران)

۶۵ کیلوگرم: جمیله عرب جمالی (البرز)

۷۰ کیلوگرم: مبینا میرزاپور اصل (مازندران)

۷۵ کیلوگرم: سحر غنی زاده قرا و رقیه اسدزاده (مازندران)

۷۵+ کیلوگرم: هانیه عاشوری (کرمانشاه) طیبه زینلی (یزد)

سرمربی: هدی نقیبی (مازندران)

یک مربی به معرفی استان مازندران

مربی و سرپرست مریم ملکی (تهران)