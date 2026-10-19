مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در خبر ۲۰ صداوسیما مرکز خلیج فارس به آخرین وضعیت ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و خسارت‌ها به حوزه‌های مختلف زیرساختی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مهرداد حسن زاده افزود: در حوزه کشاوزی در منطقه کهورستان شهرستان بندرلنگه به ۲۵۰ هکتار زمین کشاورزی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان آسیب وارد شد.

وی گفت: طوفان و سیل نیز به تاسیسات برقی نیز حدود ۵ میلیارد تومان خسارت وارد کرد.

حسن زاده افزود: یک منزل مسکونی در بخش مرکزی بندرعباس نیز به علت رعد و برق دچار آتش سوزی شد که خسارت جانی به دنبال نداشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: راهها، شبکه آب و برق همگی پایدار هستند.

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وی با اشاره به اینکه این سامانه تا عصر سه شنبه در استان فعال است، افزود: فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات به روال عادی برقرار است.