دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و گل گهر سیرجان در هفته نهم لیگ برتر با یک گل به سود آبی پوشان به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و گل گهر سیرجان در هفته نهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس با تک گل اسماعیل قلی زاده به سود آبی پوشان به پایان رسید.





تیم فوتبال استقلال بازی را بهتر آغاز کرد و سعید سحرخیزان می‌توانست در دقایق ابتدایی مسابقه از گوشه محوطه جریمه گل‌گهر گلزنی کند که محمدرضا اخباری توپ را گرفت. سحرخیزان در دقیقه ۲۵ یک بار دیگر صاحب موقعیت شد و توپ را به یاسر آسانی رساند که در ابتدا ضربه این بازیکن را اخباری دفع کرد و در ادامه نیز توپ ستاره استقلال با اختلاف به بیرون رفت. در دقایق باقیمانده نیز استقلال همچنان به دنبال ایجاد فرصت گلزنی می‌گشت و گل‌گهری با تجمع در خط دفاعی، چشم به ضد حمله داشتند. تلاش‌های استقلال، اما در این نیمه جواب نداد تا دو تیم با تساوی راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم، استقلال یک بار دیگر بازی را بهتر شروع کرد و حسین گودرزی توپی را دقیقه ۴۸ ارسال کرد. پس از دفع ناقص مدافعان گل‌گهر، توپ به اسماعیل قلی‌زاده رسید و این بازیکن موفق به باز کردن دروازه شد.

گل‌گهر بعد از گلی که دریافت کرد، جلو کشید و استقلال از این فرصت استفاده کرد و یکی دو بار تا آستانه باز کردن دروازه حریف رفت که باز هم اخباری مانع گل خوردن تیمش شد. در ادامه بازی روند متعادلی در پیش گرفت و کمتر موقعیتی روی دروازه‌ها خلق می‌شد. مهدی رحمتی سعی کرد با فرستادن نفراتی مثل امید عالیشاه، بار هجومی تیمش را زیاد کند. دقیقه ۸۱، ضربه صالح حردانی به تیر دروازه گل‌گهر خورد تا آه حسرت از استقلالی‌ها بلند شود.

بازی به دقیقه ۸۶ رسیده بود که پاس عمقی خوبی به علیرضا کوشکی رسید که با تکل نوید عاشوری، این بازیکن در محوطه جریمه گل‌گهر سرنگون شد تا داور نقطه پنالتی را نشان دهد. بازبینی صحنه، اما نشان می‌داد که قبل از خطای پنالتی، خطای دیگری روی بازیکن گل‌گهر صورت گرفته بود و بنیادی‌فر تصمیم به ادامه بازی گرفت.

در وقت‌های اضافه نیمه دوم، صالح حردانی هم در دقیقه ۶+۹۰ با کشیدن پیراهن بازیکن گل‌گهر، برای بار دوم کارت زرد گرفت و از زمین اخراج شد تا استقلال با ۱۰ بازیکن از زمین خارج شود. شاگردان بختیاری‌زاده از گل‌شان محافظت کردند تا با این پیروزی به رده دوم جدول رده‌بندی صعود کنند.



ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی (۸۳- امیرمحمد رزاقی‌نیا)، اسماعیل قلی‌زاده (۷۶- علیرضا کوشکی)، جلال‌الدین ماشاریپوف، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان (۷۱- محمدحسین اسلامی)

ترکیب گل گهر:

محمدرضا اخباری، میلاد کُر، محمدعرفان معصومی، سید محمداحسان حسینی (۱۶- احمدرضا زنده‌روح)، مجتبی نجاریان، پدرام قاضی‌پور (۶۵- امیر جعفری)، علیرضا علیزاده (۷۵- علی‌اصغر عاشوری)، مهدی گودرزی، محمد علی‌نژاد (۴۶- محمدرضا عباسی)، لوی بن حسین (۶۵- امید عالیشاه) و مجید علیاری.

شاگردان سهراب بختیاری زاده با پیروزی مقابل شاگردان سیدمهدی رحمتی ۱۹ امتیازی شدند و به رده دوم جدول رده بندی صعود کردند و گل گهر سیرجان هم با این شکست ۱۳ امتیازی و در رده هفتم باقی ماند.