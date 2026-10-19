هفته نهم لیگ برتر فوتبال، استقلال صفر - گل گهر صفر

هفته نهم لیگ برتر فوتبال، استقلال صفر - گل گهر صفر



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و گل گهر سیرجان در هفته نهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب استقلال در این بازی به شرح زیر است: صالح حردانی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، یاسر آسانی، جلال‌الدین ماشاریپوف، سعید سحرخیزان، حسین گودرزی، عارف آقاسی، حبیب فرعباسی، اسماعیل قلی‌زاده

ترکیب گل‌گهر در این بازی به شرح زیر است: محتبی نجاریان، احسان حسینی، علیرضا علیزاده، میلاد کر، عرفان معصومی، مجید علیاری، مهدی گودرزی، محمد علی‌نژاد، پدرام قاضی‌پور، محمدرضا اخباری، لوی بن حسین