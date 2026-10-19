معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح هر دانش‌آموز یک مهارت از پایه هفتم آغاز شده و در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم، سالانه ۵۰ تا ۶۰ ساعت آموزش مهارتی متناسب با علاقه خود دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه، با اشاره به نقش مهارت‌آموزی در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست‌های کلان کشور، اظهار کرد: طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» با هدف ارتقای توانمندی‌های دانش‌آموزان و تقویت ظرفیت‌های کارآفرینی آنان طراحی شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دانش‌آموزان در سه پایه هفتم، هشتم و نهم، در مجموع ۱۵۰ تا ۱۸۰ ساعت آموزش مهارتی دریافت می‌کنند. این آموزش‌ها در کنار برنامه درسی رسمی و با بهره‌گیری از روش‌های متنوع آموزشی اجرا می‌شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مدرسه مطلوب صرفاً محل انتقال دانش و ارتقای نمرات تحصیلی نیست، تصریح کرد: مدرسه باید زمینه شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان را فراهم کند و در کنار آموزش علمی، توانایی‌هایی مانند حل مسئله، کار گروهی، کار تیمی و به‌کارگیری آموخته‌ها در موقعیت‌های عملی را در آنان توسعه دهد.

آذرکیش با اشاره به اهمیت انتخاب مهارت متناسب با علاقه و استعداد دانش‌آموزان ادامه داد: در این طرح، ظرفیت‌های مدرسه، نظر خانواده‌ها، مشاوره با دانش‌آموزان و امکانات موجود در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد تا هر دانش‌آموز بتواند مسیر مهارت‌آموزی متناسب با توانمندی‌ها و علایق خود را دنبال کند.

وی درباره حوزه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح گفت: مهارت‌های فناوری‌های نوین از جمله برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و توسعه وب؛ مهارت‌های شغلی در حوزه‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر؛ مهارت‌های فرهنگی و هنری و تولید محتوا؛ مهارت‌های ورزشی و همچنین مهارت‌های بومی و محلی، از جمله زمینه‌های پیش‌بینی‌شده برای آموزش به دانش‌آموزان است.

وی استفاده از ظرفیت‌های موجود درون و بیرون مدرسه را از محور‌های مهم اجرای این طرح دانست و بیان کرد: توانمندی دبیران و کارکنان مدارس، هنرستان‌ها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش‌های مجازی، خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند در توسعه فرصت‌های یادگیری مهارتی دانش‌آموزان نقش‌آفرین باشد.

آذرکیش با اشاره به همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در قالب طرح «همنوا» خاطرنشان کرد: استفاده از زیرساخت‌ها و مراکز آموزشی این سازمان، فرصت مناسبی برای توسعه آموزش‌های مهارتی دانش‌آموزان و تقویت آموزش‌های تخصصی هنرجویان هنرستان‌ها فراهم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه مهارت‌آموزی در برنامه هفتم پیشرفت کشور افزود: بر اساس اهداف پیش‌بینی‌شده، آموزش و پرورش مکلف است تا پایان برنامه هفتم، زمینه بهره‌مندی ۶ میلیون دانش‌آموز از آموزش‌های مهارتی را فراهم کند.

معاون آموزش متوسطه در پایان تأکید کرد: اجرای طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» فرصتی برای پیوند آموزش با زندگی و آینده شغلی دانش‌آموزان است و تحقق اهداف آن، مستلزم مشارکت مدارس، خانواده‌ها و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های آموزشی و مهارتی کشور خواهد بود.