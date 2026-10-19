رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء هشدار داد: به هیچ متجاوزی اجازه نمی‌دهیم که بخواهد به ایران دست درازی کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء، در آیین تجلیل از مجاهدت‌های وزیر شهید، سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، و معارفه مهرداد اخلاقی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و نیرو‌های مسلح، بر ضرورت بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های جنگ‌های اخیر، ارتقای آمادگی دفاعی، تقویت بازدارندگی و حمایت از معیشت کارکنان نیرو‌های مسلح تأکید کرد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در ابتدای سخنان خود با تجلیل از شخصیت، اخلاق، تدبیر و خدمات شهید سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، او را مدیری شایسته و الگویی ارزشمند برای مجموعه وزارت دفاع دانست و برای آن شهید والامقام، دیگر شهدای نیرو‌های مسلح و فرماندهان شهید، علو درجات مسئلت کرد.

وی همچنین از تلاش‌های سردار سید مجید ابن‌الرضا در دوره مسئولیت سرپرستی وزارت دفاع قدردانی کرد و با اشاره به آغاز مسئولیت مهرداد اخلاقی کتابچی، برای وی در انجام مأموریت‌های خطیر این وزارتخانه آرزوی توفیق کرد

سرلشکر عبداللهی با اشاره به تحولات امنیتی و جنگ‌های اخیر، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده و همواره در برابر تعرض و تجاوز، از کشور و ملت خود دفاع کرده است.

وی با بیان اینکه تجربه جنگ‌های اخیر، ضرورت بازنگری در شیوه‌های آمادگی و مقابله با تهدید‌ها را بیش از گذشته آشکار کرده است، افزود: جنگ‌های آینده صرفاً به یک حوزه محدود نخواهند بود و ابعاد ترکیبی، فناورانه، اطلاعاتی و شناختی در آنها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ ازاین‌رو، نیرو‌های مسلح باید با ثبت دقیق تجربه‌ها و درس‌آموخته‌ها، برای مواجهه با تهدید‌های نوظهور برنامه‌ریزی کنند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء، انسجام ملی، ایستادگی مردم، هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام و تلاش نیرو‌های مسلح را از عوامل مهم عبور کشور از شرایط دشوار برشمرد و بر ضرورت حفظ این همبستگی تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش قدرت بازدارندگی کشور، اظهار داشت: باید با شناخت دقیق تهدیدها، ظرفیت‌های دفاعی را متناسب با ماهیت جنگ‌های آینده ارتقا داد و در حوزه‌هایی همچون موشکی، پهپادی، پدافند هوایی، تجهیزات دریایی، الکترونیک و ارتباطات، توسعه فناوری و افزایش دقت و اثربخشی تجهیزات را با جدیت دنبال کرد.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و دانش‌های پیشرفته، خواستار برنامه‌ریزی کارشناسی برای استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها در نیرو‌های مسلح شد و افزود: حرکت در لبه دانش، ارتقای کیفیت تجهیزات و توجه هم‌زمان به هزینه و کارآمدی، از الزامات تقویت توان دفاعی کشور است.

وی همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی و شبکه همکاران صنعتی تأکید کرد و توجه به سرمایه انسانی متخصص، متعهد و باانگیزه را از عوامل اصلی پیشرفت مجموعه دفاعی دانست.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با تأکید بر اهمیت اقتصاد دفاعی، اظهار داشت: باید منابع و امکانات کشور به‌گونه‌ای مدیریت شوند که بیشترین اثر را در افزایش توان دفاعی داشته باشند.

وی مولدسازی دارایی‌های غیرمولد، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و هدایت منابع به سمت مأموریت‌های اولویت‌دار را ضروری دانست و بر لزوم توجه به سیاست «یک تیر، یک هدف» و افزایش دقت و اثربخشی تجهیزات تأکید کرد.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به نقش وزارت دفاع در پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، تصریح کرد: این وزارتخانه باید با شناخت دقیق نیاز‌های عملیاتی فرماندهان، هماهنگی نزدیک با ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا و تأمین به‌موقع تجهیزات مورد نیاز، زمینه تقویت توان عملیاتی نیرو‌های مسلح را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حفاظت از اطلاعات و سرمایه‌های راهبردی کشور را از الزامات اساسی فعالیت‌های دفاعی دانست و بر ضرورت تقویت سازوکار‌های حفاظتی و امنیتی تأکید کرد.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با اشاره به اهمیت ارتباطات امن و حوزه الکترونیک، خواستار توجه ویژه به توسعه این ظرفیت‌ها شد و بر لزوم افزایش هوشیاری در برابر تهدید‌های اطلاعاتی و بهره‌گیری از تجربه‌های جنگ‌های اخیر تأکید کرد.

سرلشکر عبداللهی، بهبود معیشت کارکنان نیرو‌های مسلح و توسعه خدمات رفاهی و درمانی را از موضوعات مهم و نیازمند پیگیری مستمر برشمرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سازمان اتکا، بر ضرورت تداوم برنامه‌های تحول‌آفرین، ارتقای خدمات درمانی و بیمه‌ای و تقویت حمایت از کارکنان، بازنشستگان و خانواده‌های آنان تأکید کرد.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در پایان، با اشاره به تجربه و شناخت مهرداد اخلاقی کتابچی از مجموعه وزارت دفاع و صنعت دفاعی، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هم‌افزایی مدیران و کارکنان این وزارتخانه، روند تأمین نیاز‌های نیرو‌های مسلح و ارتقای توان دفاعی کشور با قوت ادامه یابد.

وی تأکید کرد: پیشبرد مأموریت‌های وزارت دفاع نیازمند عزم و اراده جمعی است و همه مدیران و سازمان‌های تابعه باید با هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و استفاده از ظرفیت‌های موجود، در مسیر بازیابی و بازآرایی توان دفاعی کشور گام بردارند.